Новое оружие против рака: молекула, которая активирует иммунную систему

Ученые постоянно ищут новые способы повышения эффективности и безопасности иммунотерапии. Одним из таких способов является разработка новых молекул, которые могут воздействовать на определенные мишени в раковых и иммунных клетках.
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