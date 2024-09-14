ЦТАК: Ким Чен Ын пообещал Шойгу расширять сотрудничество с Россией

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу подтвердил намерение Пхеньяна расширять сотрудничество с Москвой в рамках стратегического партнерства, сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
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