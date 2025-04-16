Мошенники нацелены на аккаунты "Госуслуг": будьте бдительны с демонстрацией экрана

Злоумышленники атакуют аккаунты на "Госуслугах", используя демонстрацию экрана. МВД России предупреждает: мошенники представляются сотрудниками госорганов, чтобы получить доступ к личным данным и дополнительно ограничить доступ владельцам аккаунтов.
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