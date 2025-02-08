С 1 февраля увеличиваются размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей.

С 1 февраля по 30 апреля 2025 г. размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, исчисляемые из БПМ, составляют:пособие в связи с рождением ребенка (единовременное):пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности (единовременное), - 100% БПМ или 447,64 руб.