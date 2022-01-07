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Дмитрий Губерниев: «Я единственный в стране футбольный обозреватель. Комментаторов много»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о своей работе на телевидении на футбольные темы. «Я вижу, как к себе серьезно относятся футбольные комментаторы, поэтому умозрительно называю себя футбольным обозревателем.

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