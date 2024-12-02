Матвиенко рассказала о расшифрованном Западом сигнале Путина

Матвиенко: Запад расшифровал сигнал Путина, посланный испытанием «Орешника» Сигнал президента России Владимира Путина, который он послал странам Запада пуском баллистической ракеты средней дальности «Орешник», принят и расшифрован.
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