Евросоюз признал целью санкций против НРД подрыв экономики России

В Суде общей юрисдикции Европейского союза состоялось слушание по иску Национального расчетного депозитария (НРД) к Совету ЕС в связи с введением санкций в отношении НРД в июне 2022 года, которые закрепили заморозку иностранных активов частных инвесторов России.
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