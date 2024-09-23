Газпром сокращает объемы транзита газа через территорию Украины 21 сентября «Газпром» сократил объем прокачки газа для европейских потребителей через территорию Украины до 42,3 миллиона кубометров в сутки.
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Газпром сокращает объемы транзита газа через территорию Украины 21 сентября «Газпром» сократил объем прокачки газа для европейских потребителей через территорию Украины до 42,3 миллиона кубометров в сутки.
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