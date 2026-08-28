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РБК СТИЛЬ

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Художник Кирилл Кто и ателье UU запустили благотворительный арт-проект

Художник Кирилл Кто и ателье UU запустили благотворительный арт-проект

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Новая коллаборация UU стала частью благотворительного проекта Art UU, в рамках которого фотоателье каждый сезон представляет лимитированные серии объектов от современных авторов.

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