Клишас предложил сделать зеркальными правила выдачи виз иностранным гражданам

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале предложил сделать в России правила выдачи виз иностранцам схожими с теми, которые устанавливают страны ЕС для россиян.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале предложил сделать в России правила выдачи виз иностранцам схожими с теми, которые устанавливают страны ЕС для россиян.
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