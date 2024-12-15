Apple уберёт зарядный порт с «брюшка» у новой мыши Magic Mouse и решит другие «давни...

Apple уберёт зарядный порт с «брюшка» у новой мыши Magic Mouse и решит другие «давние жалобы»Компания Apple планирует выпустить на рынок полностью обновлённую версию мыши Magic Mouse, переделанную с учётом замечаний, которые пользователи делали в адрес модели текущего поколения.
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