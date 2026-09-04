Евросоюз развернет в Ла-Манше и Северном море суда для спасения мигрантов

В ответ на продолжающийся миграционный кризис в Ла-Манше Европейская служба пограничной и береговой охраны (Frontex) направит патрульные суда для временного усиления французских сил, участвующих в поисково-спасательных операциях.
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