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Евросоюз развернет в Ла-Манше и Северном море суда для спасения мигрантов

Евросоюз развернет в Ла-Манше и Северном море суда для спасения мигрантов

В ответ на продолжающийся миграционный кризис в Ла-Манше Европейская служба пограничной и береговой охраны (Frontex) направит патрульные суда для временного усиления французских сил, участвующих в поисково-спасательных операциях.

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