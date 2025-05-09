Депутаты ГД предложили удвоить ежемесячные выплаты для ветеранов

Увеличить вдвое ежемесячные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, а также полностью компенсировать им расходы на услуги ЖКХ предложили депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду», 10 мая сообщают РИА «Новости».