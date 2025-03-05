«Московская масленица»: народные гуляния на улице Серебрякова

Здесь можно было попробовать блины с разными начинками, а также приобщиться к творчествуЧто объединяет Петра I и Александра Пушкина? Оказывается, любовь к блинам! Император предпочитал их с деликатесной ряпушкой, а поэт особенно ценил блины на овсяной муке.