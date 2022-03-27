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Кертис Блейдс хочет подраться с Миочичем: «Я хочу быть как ты, Стипе, поэтому мне придется побить тебя»

Тяжеловес UFC Кертис Блейдс заявил, что заинтересован в поединке против бывшего чемпиона Стипе Миочича, не выходившего в октагон после поражения от Фрэнсиса Нганну.

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