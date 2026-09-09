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Газета.ру

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"Mash на спорте": Венделу грозит арест за неуплату штрафов за нарушение ПДД

"Mash на спорте": Венделу грозит арест за неуплату штрафов за нарушение ПДД

Бразильскому игроку петербургского «Зенита» Венделу грозит 15 суток ареста или исправительные работы за неуплату практически полусотни штрафов за нарушения ПДД на личном автомобиле.

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