Euractiv: набег ВСУ в Курскую область – билет в один конец

Эксперт в области обороны Питер Вигго Якобсен, работающий в Королевском оборонном колледже Дании, в своей колонке для издания Euractiv отмечает, что даже вторжение Украины в Курскую область не нарушило планы российского командования.
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