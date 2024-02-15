Кто выступил против валюты номер один: антидоллар новой эпохи Евгения КомароваВ условиях ускоренных изменений на мировых рынках инвесторы все чаще обращают внимание на драгоценные металлы, рассматривая их как своеобразное «убежище» при политических и экономических кризисах.
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