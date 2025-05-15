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Мариинка отметит 100-летие со дня рождения Аскольда Макарова балетом «Спартак»

Мариинка отметит 100-летие со дня рождения Аскольда Макарова балетом «Спартак»

Главные роли исполнят Константин Зверев, Кристина Шапран, Оксана Скорик и Роман Малышев.  Мариинский театр отметит 100-летие со дня рождения выдающегося солиста советского периода, народного артиста СССР Аскольда Макарова (1925–2000), показом балета «Спартак».

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