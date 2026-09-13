stroimdom21
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

stroimdom21

34 подписчика

Как горные чабаны кормились всё лето без холодильника и магазина: молочная экономика отгонного скотоводства

Как горные чабаны кормились всё лето без холодильника и магазина: молочная экономика отгонного скотоводства

Весной, когда в горных аулах Кавказа начинал сходить снег, привычный уклад жизни резко менялся. Отары уходили вверх, на высокогорные пастбища, где не было ни торговых лавок, ни фельдшера, ни нормальной дороги для телеги.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым