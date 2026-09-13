Как горные чабаны кормились всё лето без холодильника и магазина: молочная экономика отгонного скотоводства

Весной, когда в горных аулах Кавказа начинал сходить снег, привычный уклад жизни резко менялся. Отары уходили вверх, на высокогорные пастбища, где не было ни торговых лавок, ни фельдшера, ни нормальной дороги для телеги.
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