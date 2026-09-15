Ученые впервые записали активность мозга животных прямо в полевых условиях

Исследователи из Корнеллского университета (США) решили фундаментальную проблему нейробиологии. Раньше ученым приходилось выбирать: либо фиксировать точные сигналы мозга в лаборатории, где движения животного ограничены проводами и громоздкими приборами, либо наблюдать за естественным поведением диких животных, но без доступа к процессам в их голове.
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