Президент Игорь Иванович

Бронислав Семирядов

Какие ему президентские выборы? Ему сердешному срок корячится. "Стрелкова задержали в пятницу, 21 июля. В отношении него возбудили дело по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ." Так что он до сих пор на киче и уголовное дело об экстремизме будет рассмотрено в Мосгорсуде. То, что ему будет вынесен обвинительный приговор у меня не вызывает никакого сомнения.