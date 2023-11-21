Дилетант о политике Итак, выглянув из бурно проведённых выходных, я выяснила, что Игорь Стрелков, он же Гиркин, собрался баллотироваться в президенты.
Президент Игорь Иванович
Комментарии
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Галина Светлая
Хотеть и быть- разные вещи.Над таким кандидатом и куры будут смеяться. Амбиций через край.
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3 час.
Бронислав Семирядов
Какие ему президентские выборы? Ему сердешному срок корячится. "Стрелкова задержали в пятницу, 21 июля. В отношении него возбудили дело по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ." Так что он до сих пор на киче и уголовное дело об экстремизме будет рассмотрено в Мосгорсуде. То, что ему будет вынесен обвинительный приговор у меня не вызывает никакого сомнения.
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2 час.
Леонид Руси
Монархист, белое движение... Это уже клиника и мания величия... Вспомним царька Николая второго... Это же мальчуган в штанишках с брительками... Он столько накосячил как никто... Телец по знаку зодиака, как Маркс, Ленин и Керенский... Им бы в песочнице играться, а не страной управлять...
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56 мин.
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