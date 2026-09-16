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Газета.ру

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Жительница Амурской области ударила партнера ножом за сокрытые финансы

Жительница Амурской области ударила партнера ножом за сокрытые финансы

Жительница Амурской области пырнула ножом возлюбленного, узнав, что он прячет от нее деньги. Об этом сообщает прокуратура региона.

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