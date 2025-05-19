В Петрозаводске пункт приема шин исчез, а шины — нет

Петрозаводчане снова жалуются на стихийную свалку шин у дома №38 на улице Балтийской. По словам местных жителей в паблике Петрозаводск Live, контейнеры для приема старых покрышек недавно убрали без предупреждения, баннер «Здесь можно оставить шины» также исчез.
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