Россия и Китай могут запустить бартерные схемы торговли уже осенью 

Россия и Китай могут начать применять бартерные схемы торговли, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в сфере торговли и платежей, причем двое из них считают, что сделки в области сельского хозяйства начнутся уже этой осенью, для ограничения использование банковских систем, контролируемых США.