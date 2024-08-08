Россия и Китай могут запустить бартерные схемы торговли уже осенью 

Россия и Китай могут начать применять бартерные схемы торговли, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в сфере торговли и платежей, причем двое из них считают, что сделки в области сельского хозяйства начнутся уже этой осенью, для ограничения использование банковских систем, контролируемых США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии