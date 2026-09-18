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Владимирские новости

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Выборы во Владимирской области проходят без нарушений

Выборы во Владимирской области проходят без нарушений

На полдень первого дня выборов явка во Владимирской области составила более 13%, в штатном режиме работают волонтёры и наблюдатели, нарушения не зафиксированы.

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