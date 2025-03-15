РИА Новости: ВСУ собирали у жителей Курской области данные о родных

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) собирали у жителей оккупированных населенных пунктов Курской области информацию о месте работы их родных, а также о наличии у них статуса военнослужащего, возможно, для шантажа.
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