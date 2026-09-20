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‼️🇺🇦🔥 Киев затягивает дымом: Жителям рекомендуют не выходить из дома

‼️🇺🇦🔥 Киев затягивает дымом: Жителям рекомендуют не выходить из дома ▪️На правом берегу города ожидаются задымление и запах гари из-за пожаров в Киевской области.

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