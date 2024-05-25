Сбережения Сталина: куда они пропали после его смерти

Тема личных денег Иосифа Сталина окутана множеством мифов. С одной стороны, бытует представление об «отце народов» как о «бессребренике», после которого якобы остались «пара сапог, два френча, трубка и пять рублей».
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