Кино: «Я ни с кем не дружу»: почему Александр Домогаров всю жизнь находится в неустанной борьбе c журналистами и хейтерами

Отношения Александра Домогарова с поклонниками, друзьями и любимыми женщинами всегда были полны противоречий, а его харизма и обаяние, притягивающие к нему людей, всегда сочетались со взрывным характером, который не каждый мог выдержать.
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