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Русская девушка-двойник Холанда записала видео с Овечкиным: «Все хотят нас к себе в команду»

Российская модель Анастасия Костромитина, похожая на форварда сборной Норвегии Эрлинга Холанда, записала ролик с нападающим « Вашингтона » Александром Овечкиным .

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