О путинских пауках в банке: большая грызня начинается

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаО путинских пауках в банке: большая грызня начинаетсяБеспрецедентное и одновременно крайне прецедентное дело разворачивается за дубовыми дверьми судебных кабинетов.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВКвладимир казарскийАнальгин, если уж начал говорить о грызне пауков в банке, то самая яркая иллюстрация грызни пауков в банке не Россия с Путиным, а США с Байденом. Там грызня прекращается только в одном случае, если надо Россию назначить виновной еще за что либо.Комментировать
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