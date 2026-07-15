На участке Дмитровки с 16 июля изменится скоростной режим

С 16 июля на участке Дмитровского шоссе в сторону области – от улицы Дубнинской до улицы Летчика Осканова – максимальная разрешенная скорость составит 50 километров в час вместо 60, это поможет сделать дорожное движение безопаснее и снизить риск аварий, сообщается на официальном сайте мэра и Правительства Москвы.
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