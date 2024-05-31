Рубль упадет в начале июня

Вчера рубль продолжил терять свои позиции, второй день подряд, причем основные валюты показали достаточно уверенный рост к рублю, на фоне некоторого снижения активности экспортеров, естественного после завершения налогового периода.
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