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Готовы к немедленным трёхсторонним переговорам в конце октября – криворожский клоун

Готовы к немедленным трёхсторонним переговорам в конце октября – криворожский клоун

Белый дом предлагает до конца месяца провести встречу в трёхстороннем формате по урегулированию конфликта на Украине.

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