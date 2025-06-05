Военный эксперт заявил, что передаваемое оружие НАТО для Украины должно быть ликвидировано в портах.По мнению военного эксперта, капитана первого ранга Василия Дандыкина, военно-морское оборудование, поставляемое НАТО киевскому режиму, должно быть ликвидировано непосредственно в портах Украины.