Инфляция в России: анализ текущей ситуации и прогнозы на 2025 год Ирэн ОрлонскаяИнфляция — это экономический процесс, который характеризуется увеличением общего уровня цен на различные товары и услуги за определенный период времени.
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