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Новое уголовное дело возбуждено после гибели в пожаре матери и 4 детей в Хабаровском крае

Новое уголовное дело возбуждено после гибели в пожаре матери и 4 детей в Хабаровском крае

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело по статье о халатности (239 УК РФ) после пожара в Комсомольске-на-Амуре, в котором погибли многодетная мать и четверо ее несовершеннолетних детей.

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