Итальянец заработал €1,5 млн на поддельном древнеримском театре из стекловолокна и гипса

Театральную аферу накрыли в Италии — местный житель за почти 20 лет заработал €1,5 млн, заманивая туристов древней сценой.
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