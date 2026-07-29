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Аргументы недели

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Итальянец заработал €1,5 млн на поддельном древнеримском театре из стекловолокна и гипса

Итальянец заработал €1,5 млн на поддельном древнеримском театре из стекловолокна и гипса

Театральную аферу накрыли в Италии — местный житель за почти 20 лет заработал €1,5 млн, заманивая туристов древней сценой.

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