Ксении Собчак посмеялась на Викторией Боней которая заговорила о интимной теме

Многолетнее противостояние Ксении Собчак и Виктории Бони вновь дало о себе знать. Несмотря на то что еще несколько месяцев назад казалось, что конфликтующие стороны наконец найдут общий язык, 44-летняя телеведущая не упустила возможности с иронией прокомментировать недавние заявления 46-летней ….
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