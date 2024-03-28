Headup отделяется от Thunderful Group Ранее в этом году Thunderful Group объявила в разгар фина...

Headup отделяется от Thunderful GroupРанее в этом году Thunderful Group объявила в разгар финансовых трудностей, что, помимо увольнения значительной части своей рабочей силы, она также стремится продать часть своих активов, чтобы собрать средства.
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