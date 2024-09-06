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Telegram начнет модерировать личные чаты. Раздел FAQ обновился

Telegram начнет модерировать личные чаты. Раздел FAQ обновился

Telegram начнет модерировать личные чаты после ареста генерального директора\u000D\u000AПосле ареста генерального директора Telegram Павла Дурова, компания внесла изменения в свою политику, начав модерировать личные чаты.

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