Telegram начнет модерировать личные чаты. Раздел FAQ обновился

Telegram начнет модерировать личные чаты после ареста генерального директора\u000D\u000AПосле ареста генерального директора Telegram Павла Дурова, компания внесла изменения в свою политику, начав модерировать личные чаты.
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