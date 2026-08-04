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«Монако» оспаривает недопуск к сезону-2026/27 через олимпийский комитет Франции

« Монако » продолжает борьбу за право выступать в чемпионате Франции сезона-2026/27. Клуб сообщил, что обратился в Национальный олимпийский и спортивный комитет Франции после того, как его апелляция была отклонена структурами Французской федерации баскетбола.

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