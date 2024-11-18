Обнаружено шесть генов, варианты которые связаны с развитием рака

Благодаря комплексному анализу геномов более 800 тысяч человек, из которых 130 тысяч больных и более 730 тысяч здоровых, обнаружено 6 генов, варианты которых связаны с риском развития рака в течение жизни.
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