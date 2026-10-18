Накануне, 17 октября, по всей Пятой республике прокатились массовые акции против роста стоимости жизни и в поддержку требований школьников и студентов.
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