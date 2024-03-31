Не покупайте, а то намучаетесь: названы самые проблемные подержанные автомобили

Покупка подержанного автомобиля всегда сопряжена с определенными рисками. Недавнее исследование британского автомобильного издания Whatcar выявило самые проблемные модели с пробегом, на которые жаловались владельцы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии