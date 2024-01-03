Токаев заявляет, что ни одна проблема в мире не решается без России

Токаев: с Луны ясно, что ни одна проблема в мире не может быть решена без России Президентские выборы в России будут иметь большое международное значение, поскольку сегодня ни одна мировая проблема не может решаться без участия Москвы, заявил Токаев.
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