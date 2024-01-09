Мобилизационный потенциал Украины на данный момент можно оценить в 3 млн человек, однако в случае принятия нового закона это число может кратно возрасти, считает посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родин Мирошник.
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