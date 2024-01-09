ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 813 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Долхонова
    Молодчина!💪👍Путин поздравил Г...
  • Татьяна Долхонова
    Вот уроды! Забыли все, братушки болгары! На этом фоне оч уважительны товарищи на Украине, которые даже сейчас не отда...Депутаты в Пловди...
  • Виталий
    И кто виноват, поезд? У него тормозной путь может быть до километра. Пострадавшие сами виноваты.Поезд насмерть сб...

Посол по особым поручениям МИД РФ оценил мобилизационный потенциал Украины

Посол по особым поручениям МИД РФ оценил мобилизационный потенциал Украины

Мобилизационный потенциал Украины на данный момент можно оценить в 3 млн человек, однако в случае принятия нового закона это число может кратно возрасти, считает посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родин Мирошник.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх