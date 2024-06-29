Военные учения Японии, США и Южной Кореи Freedom Edge завершились в Восточно-Китайском море. Об этом сообщил телеканал NHK, пишет РИА Новости.
В Восточно-Китайском море завершились учения Японии, США и Южной Кореи
Комментарии
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Eduard
Заметьте,все аферы янки проводят со словами"свобода".Чем больше они говорят о Свободе,тем чаще называют себя"хозяевами мира",а мы рабы!
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17 час.
Eduard
От слова "Свобода" уже тошнит,это лицемерие и вранье.Все кто говорит,что у них "свобода" обычные рабы и выполняют требования Брюсселя и США! Свободный человек сам решает как жить!
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17 час.
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