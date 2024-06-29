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В Восточно-Китайском море завершились учения Японии, США и Южной Кореи

В Восточно-Китайском море завершились учения Японии, США и Южной Кореи

Военные учения Японии, США и Южной Кореи Freedom Edge завершились в Восточно-Китайском море. Об этом сообщил телеканал NHK, пишет РИА Новости.

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Комментарии
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Eduard
Заметьте,все аферы янки проводят со словами&quot;свобода&quot;.Чем больше они говорят о Свободе,тем чаще называют себя&quot;хозяевами мира&quot;,а мы рабы!
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17 час.
Eduard
От слова &quot;Свобода&quot; уже тошнит,это лицемерие и вранье.Все кто говорит,что у них &quot;свобода&quot; обычные рабы и выполняют требования Брюсселя и США! Свободный человек сам решает как жить!
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17 час.

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