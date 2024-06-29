В Восточно-Китайском море завершились учения Японии, США и Южной Кореи

Заметьте,все аферы янки проводят со словами"свобода".Чем больше они говорят о Свободе,тем чаще называют себя"хозяевами мира",а мы рабы!

Eduard

От слова "Свобода" уже тошнит,это лицемерие и вранье.Все кто говорит,что у них "свобода" обычные рабы и выполняют требования Брюсселя и США! Свободный человек сам решает как жить!