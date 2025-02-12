В Иваново сотрудники Госавтоинспекции проверили соблюдение Правил при осуществлении пассажирских перевозок

11 февраля сотрудниками Госавтоинспекции совместно с сотрудниками Департамента дорожного хозяйства и транспорта, а также с сотрудниками территориального отдела государственного автодорожного надзора проведены профилактические мероприятия по проверке общественного транспорта, в том числе автобусов осуществляющих межрегиональные и междугородние перевозки.